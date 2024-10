Fuser | Inter il Torino può giocarsela con chiunque! Vedi col Milan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024)crede nella grande prestazione delcontro l’domani a San Siro. L’ex giocatore fa riferimento alla partita con ilall’esordio. FIDUCIA – Diegosi concentra sulla partita di domani tra: «I nerazzurri sono molto forti, ma se il Toro gioca come ha fatto contro ilpuò mettere sotto e creare difficoltà a. Non bisogna perciò partire sconfitti e andare invece a giocarsi a viso aperto le proprie carte. Se i granata faranno come contro i rossoneri, sono convinto che di gare ne perderanno poche quest’anno». Si gioca domani alle 20.45.perfa affidamento agli attaccanti granata ATTACCO – Poiesalta il reparto offensivo granata: «Duvan resta un trascinatore, ma a Verona si è rivisto un Sanabria decisivo e soprattutto sta facendo grandi cose Adams.