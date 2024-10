Finisce il sogno di Luna Rossa | Ineos vince la Louis Vuitton Cup e sfiderà New Zealand per la America’s Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Anon è riuscita la grande rimonta:Britannia ha vinto gara-11 e ha conquistato laCup, guadagnando il diritto di affrontare Team Newnel Match Race che metterà in palio laCup. La serie finale andata in scena nelle acque di Barcellona si è chiusa sul 7-4 in favore del sodalizio britannico, che oggi si è affermato per la terza regata consecutiva (con un vantaggio di 17 secondi) e ha compiuto l’ultimo passo richiesto dal regolamento per meritarsi il confronto con i Kiwi.aveva rimediato due battute d’arresto consecutive giovedì pomeriggio e avrebbe dovuto imporsi in tre gare di fila per ribaltare la situazione, ma già al primo atto di giornata si è dovuta inchinare al cospetto di Ben Ainslie e compagni, risultati più brillanti in partenza e poi bravi a controllare la situazione sotto un vento che soffiava a 13-15 nodi.