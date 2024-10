Elkann lascia Gedi Orfeo a Repubblica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Cambi al vertice del gruppocon l’uscita dalla presidenza di Johne l’approdo alla direzione didi Marioal posto di Maurizio Molinari. Il passaggio libera la poltrona del Tg3, che era già candidata a entrare nel valzer delle testate previsto a breve a Viale Mazzini e ora si inserisce ufficialmente tra quelle che, come da tradizione, dovrebbero essere assegnate ai partiti d’opposizione. A determinare gli equilibri potrebbe essere evidentemente il voto sulla presidente in pectore della tv pubblica, Simona Agnes. La notizia del nuovo incarico perè arrivata un po’ a sorpresa, anche in Rai, a pochi giorni dallo sciopero proclamato dal cdr di. Nel mirino era finito anche Molinari, già sfiduciato nei mesi scorsi dalla redazione. Al posto diMaurizio Scanavino, che hato la carica di amministratore delegato a Gabriele Comuzzo.