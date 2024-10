Dopo la sfida contro il Liverpool i tabloid inglesi lodano il Bologna | Ha meritato il nostro rispetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Non tutti sanno indossare uno smoking. E, invece, in abito nero, nella notte più importante, ilha fatto un figurone. Ha perso sul campo, certo, ma dall’altra parte c’erano quelli vestiti di rosso: marziani, appunto. Quaggiù sulla terra, tra gli umani, quella partita durerà a lungo. Perché il senso di Anfield è qualcosa di trasversale: ben oltre il perimetro da gioco e il tabellone che alla fine segnava due a zero per gli altri. La partita diè una bandierina puntata sulla storia: nel punto più alto degli ultimi sessant’anni. E’ il riscatto di tre generazioni di tifosi, con i nonni invecchiati nella nostalgia del sessantaquattro, i papà passati dalla polvere della serie C e i figli cresciuti tra le frustrazioni di Calciopoli. Tanta passione, poche gioie. Anfield azzera i conti, è un risarcimento sportivo, ma prima ancora emotivo.