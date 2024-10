Diddy Party | chi sono i gay famosi e insospettabili di cui parla uno spacciatore? La lista completa di chi partecipava alle feste

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ihanno scatenato un vero e proprio scandalo e nelle ultime settimane, a Hollywood e non solo, sidelleesclusive finite a orge e consumo smisurato di droga. Come sappiamo, l’ideatore dei festini era P., noto rapper americano oggi indagato per tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale. Le accuse nei confronti di Sean Combsgravissime e al momento l’interessato si trova in stato di fermo nell’attesa del processo e della futura sentenza. Unopresente ai, proprio di recente, ha rotto il silenzio su ciò che avveniva durante i festini esclusivi; oltre a lui, un’altra fonte – che ha preferito rimanere anonima – ha dichiarato che molti uominisi divertissero con altri uomini e che ladi persone gay eè davvero lunga.