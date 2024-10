Cruciani furioso con l’Imam a Dritto e Rovescio | Una pratica barbara

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Durante l’ultima puntata di, il programma condotto da Paolo Del Debbio, Giuseppeha perso la pazienza con Sami Salem, Imam della Moschea romana della Magliana. Il dibattito era incentrato sul tema delicato dell’infibulazione e sul ruolo dell’Islam nel rapporto con questa. Al centro della discussione, la domanda provocatoria lanciata dal conduttore: “Schiave e infibulate: è così che l’Islam vede la donna?“ I rappresentanti islamici negano il legame religioso In studio erano presenti diversi esponenti della comunità islamica, tra cui appunto Sami Salem. La loro posizione sull’argomento è stata subito chiara: l’infibulazione non ha nulla a che fare con la religione islamica. Gli ospiti in studio hanno spiegato che si tratta di unalegata a retaggi culturali arcaici, ancora presenti solo in piccole minoranze all’interno del mondo musulmano.