Cortei pro Palestina il rischio infiltrazioni | Gruppi di antagonisti cercheranno gli scontri

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – Sabato si incroceranno due piani, uno di ordine pubblico e uno di prevenzione antiterrorismo. “Sul piano della gestione dell’ordine pubblico – osserva una fonte dei nostri servizi di sicurezza – chi ha competenza della gestione della piazza ha grande esperienza e avvierà una serie di misure sempre previste in caso di manifestazioni sensibili: controlli a cerchi concentrici più intensi mano a mano che ci si avvicina al luogo dell’evento, controlli lungo le tratte ferroviarie e autostradali, monitoraggio dei canali social e attivazione di ogni fonte, tralasciamo i dettagli, che può avere contezza di quello che accadrà, consentendoci di agire in via preventiva o comunque di disporre di adeguate forze in piazza e di avere in ogni caso una consapevolezza del possibile sviluppo dell’evento”. Corteo per lain via Padova, Milano, 25 Maggio 2024.