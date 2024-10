Coppa Davis si cambia ancora | dal 2025 niente più gironi modifiche anche alla BJK Cup

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024)e BJK Cup, si. Dalsostanzialistravolgeranno per l’ennesima volta i due tornei a squadre di tennis e la ITF non sembra curarsi dei repentinimenti che non rendono agevole per il pubblico seguire e appassionarsi agli storici appuntamenti, in cui peraltro il team azzurro al maschile è campione in carica. Andiamo a scoprire lenel dettaglio, così come sottolinea Supertennis. Lanella settimana successiva agli Australian Open giocherà il primo turno dei Qualifiers, non dovranno partecipare la vincitrice del torneo nel 2024 e chi ospiterà la fase finale del, già ammesse di diritto. Parteciperanno invece le 12 nazioni che hanno vinto i playoff del World Group I e le altre qualificatefase adi quest’anno, per un totale di 13 partite.