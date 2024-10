Cerimonia in comune Premiati i migliori atleti russiani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il consiglio comunale di Russi, durante la seduta del 26 settembre, ha reso omaggio a Filippo Gamberini, Fabio Conti e al Russi Sporting Club, che sono statidall’assessore allo sport Mirco Frega. "Filippo Gamberini – spiega – si è distinto nella competizione internazionale di hip hop Just Debout 2024 con impegno e talento. Grazie alla sua dedizione alla danza, Filippo ha portato il nome di Russi a livello internazionale. Ci congratuliamo per i suoi risultati e per il contributo al prestigio della nostra città . Fabio Conti si è invece messo in luce per la sua straordinaria partecipazione alla Badlands 2024", una competizione di ultracycling tra le più dure al mondo, in cui è stato il primo italiano classificato fra 300 partecipanti.