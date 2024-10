Beautiful anticipazioni americane | la schiera dei Forrester si allarga arriva Electra

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladelsarà destinata adrsi nelle prossime puntate di. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti, arriverà sulla scena anche, ovvero la nipote di John, il fratello di Eric. Scopriamo qualcosa di più sulla new entry nella storica soap americana. L’arrivo dinei prossimi episodiTante volte abbiamo assistito nel corso degli anni ad arrivi inattesi nella soap a stelle e strisce, ma in genere si è trattato del “ritorno” di personaggi storici, o della “crescita veloce” di esponenti della nuova generazione. In questi anni abbiamo visto entrare a far parte del cast la piccola Beth, Douglas e Kelly, figli dei protagonisti, ma anche ritorni tanto inattesi quanto sorprendenti, come Sheila Carter e Taylor Hayes.