Batman | l' iconico set LEGO che riproduce il Batwing è in sconto su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sui fan dipossono trovare, attualmente parlando, il setche costruisce ildal film del 1989, in offerta.è uno dei "supereroi" più iconici di sempre, ma il suo fascino va ben oltre la figura dell'uomo pipistrello. I gadget e i mezzi che utilizza, dalla Batmobile al Batarang, hanno contribuito a definire l'immaginario collettivo legato al personaggio. Questi strumenti tecnologici non solo amplificano le abilità di Bruce Wayne, ma sono diventati essi stessi parte della cultura pop, simboli di innovazione e ingegno. In ogni versione, dai fumetti ai film, i dispositivi disono tanto affascinanti quanto l'eroe che li usa, alimentando il suo mito come vigilante senza superpoteri ma sempre un passo avanti rispetto ai suoi