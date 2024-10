Arsenal Arteta | Stiamo dimostrando costanza Havertz? Grande mentalità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il tecnico dell’Mikelha elogiato ladella sua squadra prima della partita di Premier League contro il Southampton, prevista per domani: “Dopo la sosta per le partite internazionali abbiamo avuto un calendario di partite davvero difficile e, per giunta, sono successe un sacco di cose imprevedibili, come l’indisponibilità dei giocatori, ma ci siamo adattati”, ha dettonel corso della conferenza stampa. “Certo, ci sono aspetti che dobbiamo ancora migliorare, mamoltae adattabilità nel modo in cui possiamo giocare e vincere le partite. Penso che siano tutti segnali molto positivi, ma è ancora molto presto nella stagione“.