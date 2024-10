All’asta la villa dell’Olgiata | 33 anni fa l’omicidio di Alberica Filo della Torre Fonti vicine alla famiglia | Ha perso il prestigio del passato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Era il 10 luglio 1991 quando, nella, si consumòcontessa, 42, strangolata a morte poche ore primafesta per il suoversario di matrimonio con l’imprenditore Pietro Mattei. L’assassinio resterà irrisolto per 20, diventando così uno dei cold case più famosistoria giudiziaria italiana. L’omicidacontessa, infatti, sarà individuato solo nel 2011, quando uno dei maggiordomiresidenza, Manuel Winston Reyes, fu condannato a 16di reclusione, pena poi ridotta per buona condotta. Ora, a distanza di oltre trent’da quel tragico evento, lain cui si è consumato il delitto verrà battutail prossimo 24 ottobre.