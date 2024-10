Al mercato il nuovo Pos rivoluzionario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La “scatola“ scura che diventerà regina nelle postazioni commerciali delcomunale coperto di piazza Wagner ma anche in decine di attività della zona "è un Poscon al centro un Qr Code: il suo cuore digitale". Una rivoluzione spiegata ieri, proprio aldi Wagner, che, nato nel 1929, è il più antico di Milano. "Ai clienti – spiega Andrea Smidili, responsabile marketing del– basterà attivare il lettore Qr Code sul proprio smartphone e inquadrare la “scatola“. Così potranno godere di più servizi: ricevere punti in cashback ad ogni pagamento effettuato con carta o contanti o trasformarli in voucher da utilizzare come sconto sia nei negozi di prossimità che online, sul sito delWagner (e acquistando a distanza si riceve altro cashback che si somma a quello ricevuto nei negozi fisici)".