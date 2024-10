Verso Milan-Napoli primi biglietti in vendita Tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Venerdì 4 ottobre avrà inizio la prima fase dideiper la sfida di campionato tra. Tutti i dettagli Manca sempre meno a. Un incontro che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il campionato – se non addirittura la stagione – di entrambe le compagini. I tifosi rossoneri sono consapevoli dell’importanza della sfida. Motivo per cui vorranno trasformare San Siro in una bolgia spingendo la squadrala vittoria nonostante la partita si disputerà in settimana. Per la precisione, martedì 29 ottobre alle ore 20.45. Iisti potranno acquistare i tagliandi per assistere aonline su booking.ac.com, al Ticket Office di Casa, al Flagship Store di via Dante oppure anche sui circuiti Vivaticket.