Verso Fiorentina-Milan Rafael Leao non segna più Il dato

(Di giovedì 3 ottobre 2024)proseguirà la ricerca del goal perduto nella prossima partita di campionato in cui ilaffronterà in trasferta la. Tutti i numeri Continua il momento difficile per, almeno a livello realizzativo. L’attaccante portoghese nondallo scorso mese di agosto e ha effettuato solamente un goal in questa stagione. Il numero 10 è aninfatti solamente a segno in Lazio-, partita valida per la terza giornata di campionato, siglando la rete del definitivo 2-2. Un goal passato però in secondo piano rispetto al cooling break della medesima sfida. Il calciatore aveva passato la pausa, insieme a Theo Hernandez, in disparte dall’altra parte del campo rispetto ai propri compagni di squadra. Un gesto che aveva provocato la rabbia dei tifosi rossoneri.