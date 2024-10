Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 3 10 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A distanza di ore sono ancora confusa dallaodierna di, giuro. Ancora non ho capito come siamo passati dalla faida trash tra Mario Cusitore e Armando Incarnato, a quest’ultimo, in lacrime, che ci parla del suo dramma personale legato alle difficoltà nel vedere la figlia, e lo utilizza come giustificazione per spiegare la sua ‘rabbia’ verso il Cusitore e il resto della gente che ha attaccato in questi anni. Boh, cioè, io per una volta mi stavo schierando dalla parte di Armando, e lui ha dovuto rovinare tutto.