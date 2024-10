Un posto al sole trama 3 ottobre 2024 | un nuovo lavoro per Manuela

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Novità in arrivo perCirillo. La gemella, infatti, come annuncia ladi Unalinerente l'episodio che andrà in onda giovedì 3, si appresterà ad affrontare il suo primo giorno dial Caffè Vulcano, dove verrà assunta in qualità di cameriera., di recente, proprio mentre era sul punto di inaugurare il suo parco archeologico per bambini, ha scoperto di essere stata ingannata dal suo fidanzato Costabile, il quale ha utilizzato il denaro, che la gemella aveva ottenuto per finanziare il suo progetto imprenditoriale, per saldare alcuni debiti che lui aveva contratto per pagare alcuni lavori all'interno del suo caseificio. La ragazza, sconvolta per l'inganno di Altieri, ha troncato la loro relazione e ha temuto di dover ormai rinunciare al suo sogno del parco archeologico.