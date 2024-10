Torneo nazionale di tennistavolo a San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 03 ottobre 2024 – Sabato 5 e domenica 6 ottobre, il palazzetto comunale di via Genova a SanValdarno ospiterà un importante appuntamento sportivo: ildi, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Tavolo Valdarno, con il patrocinio del Comune di SanValdarno. L'evento rappresenta una tappa fondamentale per le qualificazioni ai Campionati Italiani di Categoria 2025. L'affluenza prevista è di circa 180 atleti provenienti da tutta la regione Toscana, di cui almeno dieci giocatori locali, originari di SanValdarno. Le gare prenderanno il via sabato 5 ottobre con il singolare maschile di IV categoria alle ore 9, seguito dal singolare maschile di V categoria alle 14:30.