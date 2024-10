Taekwondo Gaetano Cirivello si ferma ad un passo dal podio nei -55 kg ai Mondiali Junior

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Va in archivio senza medaglie per l’Italia la terza giornata di gara dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Chuncheon (in Corea del Sud). I tre azzurri impegnati oggi non sono riusciti a raggiungere le semifinali nelle rispettive categorie di peso, restando quindi fuori dalnella rassegna iridata giovanile.ha sfiorato l’obiettivo,ndosi ai quarti di finale nei -55 kg dopo un cammino di alto profilo nelle eliminatorie. Il nostro portacolori ha battuto il turco Emre Talha Evin (15-21, 14-2, 14-0), il croato Marin Curkovic (12-2, 7-6) ed il cipriota Prodromos Angelos Hadjicosti (15-2, 15-3) per poi cedere ilal russo Azat Besaev (6-0, 8-12, 5-6).