Smartworking davanti a una riduzione generale | ma è davvero un addio?

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Marco Vitiello* A ben leggere la lettera con cui il Ceo di Amazon, Andy Jassy, annuncia ai dipendenti il ritorno al lavoro in presenza (come prima del Covid), le motivazioni non sono così bislacche, anche da un punto di vista psicologico. Jassy punta sulla cultura organizzativa (molto orientata al cliente) e sullo spirito di squadra, e non è il solo. Da Disney a Meta, passando per Ibm e Apple, diverse grandi aziende stanno seguendo la tendenza a ridurre il lavoro da remoto per motivi analoghi: la percezione che la collaborazione e la produttività siano migliori in ufficio, oltre che la necessità di massimizzare l’uso degli spazi aziendali, e in alcuni casi, anche per rafforzare la cultura aziendale che si ritiene indebolita dal lavoro a distanza. Da questo punto di vista anche gli studi confortano la scelta di Amazon e le altre.