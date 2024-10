Roma stuprata e richiusa in casa ma lei riesce a fuggire | incubo per una 37enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre – Aggredita e violentata, poi trovata in strada: a dare l’allarme è stata una passante ed è finito così l’vissuto una donna di. I carabinieri della Stazione diCinecittà hanno arrestato un 42enne di origini cinesi gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della sua compagna,cinese. La mattina del 25 settembre scorso, a seguito di una chiamata giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in via Ponzio Comino, quartiere Cinecittà, dove hanno trovato la donna in strada che, poco prima, era scappata dall’abitazione dell’indagato chiedendo aiuto ad una passante che aveva dato l’allarme.