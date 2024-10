REAZIONE A CATENA | LA RAI CONFERMA PINO INSEGNO MA DIMEZZA LA DURATA DEL GAME

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Rai sta già iniziando a pensare ai palinsesti della prossima bella stagione.tornerà con iltoe alcune importanti novità. Ilshow del preserale di Rai1 non è certamente un flop: ha vinto la maggioranza assoluta delle sfide con la concorrenza ma i punti di distanza si sono ridotti. Cosa fare allora? Il settimanale Oggi informa che Viale Mazzini avrebbe “congelato”che tornerà in onda solo la prossima estate con. Al momento non sarebbero previsti altri impegni nei palinsesti Rai, ospitate eventuali a parte. E l’altra novità riguarda lain onda solo in estate. Si torna dunque, con saggezza e lungimiranza per preservare format e ascolti, alle origini. Sarà davvero così? Ce lo auguriamo di cuore essendo l’unica scelta da fare.