Porto di Genova il piano fantasma di Bucci | cedere banchine alla Difesa per far posto agli immobili di lusso negli uffici della Marina

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per completare la sua “visione” di2030, con l’industria delle riparazioni navali e i suoi 3mila addetti trasferiti nel ponente cittadino già zeppo di servitù portuali e industriali, a faral “waterfront” di nuove residenze die approdi per maxi-yacht ideato con l’amico-consulentearista Carlo Puri Negri (proprietario di villone neogotico affacciato sull’area oggi navalmeccanica), il sindaco Marco, candidatosuccessione di Giovanni Toti al verticeRegione, aveva bisogno fra gli altri di un tassello particolare. A far da cerniera fra il quartiere ex fieristico in corso di conversione residenziale e i capannoni dei riparatori navali è infatti un vecchio edificio, la cosiddetta Batteria Stella, sede dell’o tecnico territoriale costruzioni e armamenti navaliMilitare (Utnav).