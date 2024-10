Più difficile la copertura dei costi Così i bilanci sono sotto pressione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Purtroppo il taglio al Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) per il 2024 ha colpito duramente tutto il sistema universitario nazionale, inclusi gli atenei marchigiani: una notizia, questa, che non ci ha colto di sorpresa in quanto era già nell’aria e conferma le difficoltà che già si percepivano nei mesi scorsi". A parlare è il rettore dell’Università di Camerino Graziano Leoni, alla luce della riduzione del 3,11 per cento che riguarderà il suo ateneo. "Da un lato le università hanno ricevuto importanti risorse per innovazione e infrastrutture, grazie ai fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), ma la mancanza di flessibilità e di capacità di spesa concreta di questi fondi ha creato un’ulteriore difficoltà" prosegue il rettore.