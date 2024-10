Padre Melis arrestato per violenza sessuale su due minorenni Ora è fuori dal carcere per curarsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Andrea, sacerdote dei Padri Scolopi, è statopersu due minori, di cui un chierichetto dodicenne, lo scorso agosto a Genova. Oggi èdal. Le indagini vanno anche in direzione della prostituzione minorile e tentataaggravata. Al momento il parroco è stato trasferito ai domiciliari in una comunità religiosa terapeutica in Umbria, su sua richiesta. Secondo l’accusa, gli abusi sono durati anni su un dodicenne in cambio di soldi, abiti firmati, mance.Leggi anche:a Genova per abusi su minore è positivo all’Hiv Quattro giorni fa, papa Francesco aveva lanciato un appello ai vescovi. «Non coprire gli abusi. Condannare gli abusatori e aiutarli a guarire da questa malattia dell’abuso». E così il sacerdote, tramite i suoi legali Raffaele Caruso e Graziella Delfino, ha chiesto e ottenuto di farsi curare.