Nuovo Royal Baby in arrivo | Beatrice di York è incinta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A breve laFamily si allargherà, con l’di unbebè: la principessadie il marito Edoardo Mapelli Mozzi sono infatti in attesa del loro secondo figlio, dopo Sienna Elizabeth, nata a settembre del 2021. Ad annunciare la gravidanza l’account Instagram ufficiale dellaFamily. “Sua Altezza Reale la principessae il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio per l’inizio della primavera – si legge in caption – un fratellino per Wolfie di otto anni, e Sienna, di tre. Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia”. Il marito di origini italiane di, infatti, ha già, un figlio, Christopher Woolf Mapelli Mozzi, avuto dall’architetta taiwanese con cittadinanza statunitense Dara Huang.