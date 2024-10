Nobel Pace Guterres e Unrwa tra i favoriti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le Nazioni Unite suggeriscono di attendere l'annuncio del vincitore del premioper la2024, ha detto il portavoce Farhan Haq a Sputnik, quando gli è stato chiesto di commentare le notizie secondo cui il capo delle Nazioni Unitesarebbe tra iper il premio."Penso che aspetteremo che il premio venga annunciato prima di commentare quella parte", ha detto Haq. In precedenza oggi, i media hanno riferito che, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente e la Corte internazionale di giustizia sono stati selezionati per il premioper ladi quest'anno.