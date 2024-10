Maxima d’Olanda una regina spaziale in mezzo a giovani e astronauti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È difficile ched’Olanda passi inosservata. Sarà per la forte personalità o per l’indubitabile senso dello stile, ma la moglie di re Guglielmo riesce sempre, per un motivo o per l’altro, a lasciare il segno. Ed è proprio ciò che è successo, più di una volta, questa settimana, in concomitanza con il 35° Congresso Globale dell’ESA, l’AgenziaEuropea, attualmente in corso nei Paesi Bassi. Vari gli eventi a tema ai quali laha partecipato in poche ore, conquistando tutti non solo per i vari outfit ma anche per l’entusiasmo e la partecipazione nei confronti di tutto ciò che riguarda lo spazio.