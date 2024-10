L' importanza dei caschi blu in Libano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Ho chiesto alle autorità israeliane di garantire la sicurezza di tutti i militari italiani impegnati nelle missioni di pace in”. Parole di Antonio Tajani, Roma, 28 settembre 2024. Sempre parole sue: “ continuo a seguire insieme a palazzo Chigi gli sviluppi della crisi in Medio Oriente”. Benjamin Netanyahu rappresenta uno Stato forte ed utilizza tutte le strategie militari per difendersi dagli attacchi da parte degli Hezbollah, di Hamas, dell’Iran e pure della Siria. Il contingente italiano Unifil è dal 1982 che svolge attività di deterrenza, con il suo quartier generale a Tibnin, 30 chilometri ad est di Tiro, dove ha sede anche il comando del settore ovest dell’operazione Unifil deiblu. In tutto i militari italiani sono circa 1200 dislocati nella ormai area di fuoco tra israeliani e Hezbollah. Adalberto de’ Bartolomeis