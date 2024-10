La Led Mask di Melissa Satta è l’ossessione beauty che non sapevamo di avere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Se c’è una cosa di cuinon ha mai fatto mistero, è la sua passione per lo sport e la cura per la sua già naturale bellezza. E che si tratti di massaggi, prodotti per la skincare o trattamenti mirati, ogni cosa vale se lo scopo è quello di rallentare i cambiamenti fisiologici legati all’avanzare dell’età. Anche munendosi di undevice da centro estetico ma che oggi si puòanche a casa propria, la maschera LED. La nuova passionediè da copiare Una vera passione per la, che si è mostrata sui social (e più precisamente su un’Instagram story) proprio con la sua LEDdi Current Body. Una piccola pausa di appena dieci minuti ma dai grandissimi benefici per la pelle e per il viso. Come dire, nessuno sforzo ma massimo risultato.