Juventus Vlahovic fa mea culpa | le scuse dopo… una doppietta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dusancontinua a togliersi i sassolini dalla scarpa. L’attaccante dellaè stato protagonista di una prestazione da incorniciare nella sfida di Champions League contro il Lipsia. “Sono contentissimo, veramente, soprattutto per la squadra per quello che abbiamo fatto perché abbiano giocato quasi 45 minuti con l’uomo in meno. Abbiamo dimostrato che stiamo diventando una squadra. Abbiamo lottato tutti insieme come ci ha chiesto il mister. Non abbiamo smesso di pressarli nemmeno con un uomo in meno e abbiamo vinto meritatamente. Ci sta soffrire un po’ alla fine, ci sta, ma penso che sia stata una bellissima partita che per fortuna abbiamo vinto”. Così l’attaccante della, al microfono di Prime. Il serbo, autore di unascherza poi con il commentatore tecnico Luca Toni. “penso che sia merito tuo, visto che ci siamo visti la settimana scorsa.