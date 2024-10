Isde Napolitano | Continuano gli sforamenti di PM10 nella piana nolana-acerrana

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gennaro, Medici per l’Ambiente: “Questo anno contiamo complessivamente per le 14 centraline 81 giorni in più di sforamento del” «Gli amministratori ed i politici regionali e nazionali appaiono inerti, incapaci di adottare misure di mitigazione e nascondono ai cittadini ed a se stessi la gravità dell’inquinamento, negandolo e non affrontandolo». Queste le parole di Gennaro, segretario della sezione Nola-Acerra diMedici per l’ambiente della Campania. Sono continuati anche a Settembre glidel, nel casertano e nell’area Napoli est.