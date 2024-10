Il dissing più bello è quello tra Pescara Calcio e Campobasso VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alla lente di Propaganda Live, il celebre programma di La7 non sfugge niente. Nemmeno ilche ha fatto impazzire i social,tra. Sulle orme di Fedez e Tony Effe, anche se la questione sembra ormai sfumare sempre di più, i responsabili social delle due formazioni, storiche nemiche sportive, se le sono date di santa ragione. Con grande leggerezza e ironia. In attesa di sfidarsi il prossimo 14 dicembre, in una sfida di Lega Pro (Girone B) hanno iniziato a battagliare su X. Il, assolutamente leader quando si tratta di social, ha innescato la “bomba”, chiedendo espressamente un. I primi a rispondere sono stati quelli del, con un post, diventato virale, che non sfigurerebbe in musica: “Oh, Oh, che è tutta ‘sta caciara! Sette mesi e siamo a, prepara la fanfara, arriviamo senza Tony, Fede e Chiara“.