Il buco - Capitolo 2 | su Netflix il sequel che non ti aspetti - Recensione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Era marzo 2020, agli albori del Covid e della quarantena, e Ildebuttò suconquistando urbi et orbi con la sua allegoria sociale classista e claustrofobica. Una boccata di inquietudine in un periodo che avremmo scoperto altamente angosciante. Con la sua prigione verticale e la connessa lotta per il cibo, tra inedia e cannibalismo, divenne il film spagnolo più popolare della storia del colosso dello streaming, con 108.090.000 ore viste nei primi 28 giorni.e il regista basco Galder Gaztelu-Urrutia, che con Il(titolo originale spagnolo El hoyo) era al debutto nel lungometraggio, non hanno resistito alla tentazione del. E com’è Il2, presentato in anteprima al Festival de San Sebastián, in uscita venerdì 4 ottobre? Sicuramente inaspettato.