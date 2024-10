I Pink Floyd vendono tutte le canzoni alla Sony per 400 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Prendi quei soldi a due mani e mettili da parte”, queste le parole deiin Money, uno dei loro intramontabili successi. E così l’iconica band britannica ha fatto, vendendo il loro catalogo musicale aMusic per circa 400di. Nessuna conferma dai rappresentanti dei membri della band e della casa discografica, ma il "Financial Times", che per primo ha riportato l’indiscrezione, ne ha scritto come un dato di fatto e fonti che hanno familiarità con il dossier hanno confermato l'accordo.