Grissini ritirati dal mercato Contengono ocratissina non consumateli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un’allerta alimentare è stata recentemente pubblicata dal Ministero della Salute riguardo i Grissbontà derby , prodotti dalficio Linea Derby. Il richiamo riguarda il lotto distirati torinesi da 300 grammi con scadenza 26 febbraio 2025, prodotto da Uniongriss Srl a Torino. Il motivo dell’allerta è la presenza di ocratossina A, una micotossina pericolosa, oltre i limiti di sicurezza stabilità.Leggi anche: Filetto di suino ritirato per possibile salmonella: quali sono i lotti interessati L’ocratossina A si trova spesso nei cereali e in altri alimenti mal conservati, ed è nota per avere effetti dannosi sui reni e sul sistema immunitario, causando anche la nefropatia familiare endemica in alcune regioni del mondo. Il richiamo evidenzia la pericolosità di questa contaminazione e invita i consumatori a non consumare il prodotto.