Gravi e reiterati ritardi sui migranti per il Consiglio di Stato è mala gestio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una sentenza storica deldidel 20 settembre 2024 ha accolto, per la prima volta in materia di immigrazione, un’azione collettiva contro la Pubblica Amministrazione. La decisione, che conferma una precedente sentenza del Tar della Lombardia, segna un punto di svolta nella tutela dei diritti dei. La svolta storica: l’azione collettiva entra nel diritto dell’immigrazione Al centro della controversia sono i “e sistematici” della Prefettura di Milano nellane delle domande di emersione dal lavoro irregolare, previste dal decreto-legge n. 34/2020. L’azione legale, promossa da associazioni come ASGI, Oxfam, CILD, Spazi Circolari e NAGA, insieme a oltre 100 cittadini, mirava a “ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio” da parte della Pubblica Amministrazione.