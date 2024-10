Gli Houthi rivendicano attacchi notturni con i droni su Israele

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

ROMA (ITALPRESS) – I ribellidello Yemen affermano di aver colpito con successo un "obiettivo vitale" a Tel Aviv con diversiin una nota. L'IDF ha riferito in precedenza che un drone è stato abbattuto dall'aeronautica militare israeliana in mare al largo della costa centrale di. Poco dopo, sono stati identificati altri duein mare, uno dei quali è stato abbattuto e un secondo è atterrato in un'area aperta, secondo l'esercito. Nel secondo incidente, le sirene hanno suonato nella città centrale di Bat Yam. Non sono stati causati danni o feriti. L'esercito sta ancora indagando sull'origine dei.