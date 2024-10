Giorgetti gela i mercati | Prepariamoci tutti ad affrontare sacrifici E scoppia il caso accise

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – Quella che Giancarlotira, approfittando dell’intervista a Bloomberg, è una vera e propria bomba. L’immediata discesa a precipizio delle borse sta lì a confermarlo. Come lo stupore della premier non solo per i tempi (aaperti) ma anche per i modi. Stavolta il ministro dell’Economia evita le abituali reticenze e va giù piatto: "Ci apprestiamo ad approvare una manovra che richiederàda: lo impone la marcia forzata verso il rientro del parametro del 3% sul deficit in sette anni. Sarà uno sforzo che l’intero paese deve sostenere; individui, ma anche società piccole, medie, grandi e la Pubblica amministrazione”. Ciò che intende dire è un rebus: non si tratta di un’operazione sugli extraprofitti delle banche, già tentata senza successo anche per la contrarietà di Forza Italia.