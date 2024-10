Essilux lancia la sfida dell’hi-tech E ora punta sull’occhiale per sentire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per Mark Zuckerberg, ad di Meta, "diventerà una delle principali compagnie tecnologiche al mondo". Di più: "EssilorLuxottica è una grande azienda che può fare in Italia e in Europa con gli occhiali quello che ha fatto Samsung in Corea del Sud con i telefonini, ovvero creare un centro per la produzione e progettazione della prossima grande categoria di piattaforme informatiche". Laè già iniziata e procede a ritmo di acquisizioni strategiche. Recentissime quelle del marchio Supreme da VF Corporation – per un corrispettivo di 1,5 miliardi di dollari – e di una partecipazione dell’80% di Heidelberg Engineering, azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni It per l’oftalmologia clinica. Due operazioni finanziarie solo apparentemente slegate.