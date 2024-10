Diarra il nuovo Bosman? Se domani vince la causa contro la Fifa i calciatori avranno il potere di rescissione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024)il? Selala, iildila corte di giustizia dell’Unione europea emetterà un verdetto che potrebbe – di– cambiare il calcio. Perché per molti il caso “Lassana” è unpotenziale caso. Per il Guardian, che spiega molto bene perché tutti sono preoccupatissimi, “il verdetto potrebbe esplodere come un candelotto di dinamite sotto il sistema“. E dunque: che è successo? Nell’estate del 2014giocava per il Lokomotiv Mosca. Il nazionale francese era in conflitto con il club per il suo stipendio. Il club decise che ciò equivaleva a una violazione del contratto e lo rescisse univocamente, portandodavanti alla camera di risoluzione delleversie della: volevano un risarcimento danni.