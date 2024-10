Corruzione e turbativa d’asta in Anas | perquisizioni della Finanza nelle sedi di Milano e Roma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Alcunedell’, la società che si occupa di infrastrutture stradali, tra cui quelle di, sono al centro di una perquisizione – in queste ore – da parte del Nucleo di polizia economico finanziariaGuardia didi. Lesono in corso nell'ambito di un'inchiestaProcura diche ipotizzad'asta. La notizia è stata anticipata da la Repubblica on line. I reati ipotizzati nell'inchiesta dell'aggiunto Tiziana Siciliano e dei pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri sonod'asta e rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio. L'ipotesi è che appalti per la realizzazione di strade siano stati pilotati in cambio di mazzette.