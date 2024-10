Coperni did it again | arriva la borsa fatta di acqua ed è già virale grazie a Kylie Jenner

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una sfilata a Disneyland Paris, due anni di lavoro per un’esperienza magica in tre atti. È ciò che ha fatto, portando in passerella una delle modelle più ambite al mondo, l’iconica. Per il brand le principesse indossavano silhouette sexy con crinoline pastello e le jumpsuits in “jersey tech” che hanno reso celebre il duo di stilisti. In tre atti, ovvero l’infanzia, le principesse, le “cattive”, una rievocazione del passato in uno dei luoghi simbolo per i bambini di tutto il mondo. L’infanzia è stata rievocata attraverso look pieni di spillette e piccoli accessori da indossare sui jeans, mentre le “cattive” hanno sfilato in completi nerissimi, in similpelle con colletti rialzati. E, così dicono, anche l’after party non è stato da meno, facendo ballare anche le principesse più timide.