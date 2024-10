Bruni scuote Luna Rossa | Possiamo vincere le ultime tre regate Non cambierei nulla di quello che ho

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Con le spalle al muro. Non c’è altro modo per definire la situazione dinella Finale della Louis Vuitton Cup 2024. Nell’atto conclusivo di selezione per stabilire l’avversaria del Defender, Emirates Team New Zealand, nel Match Race della 37ª America’s Cup, Ineos Britannia guida 6-4, avendo vinto leduedisputate ieri. Una situazione che mette l’equipaggio guidato da Ben Ainslie a un passo del successo, mentre l’imbarcazione italiana dovrà solole restanti gare, senza ulteriori passi falsi a Barcellona (Spagna). Ne ha parlato nella conferenza stampa post regata uno dei due timonieri di, Francesco: “Era una giornata importante, purtroppo non abbiamo avuto una performance fantastica.molto equilibrate, condizioni difficilissime di vento forte“, le sue prime parole.