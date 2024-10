Argentina il progetto Italea a Buenos Aires Tajani | Rafforziamo i legami con gli italiani all’estero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In corrispondenza con la missione ine Brasile (7-9 ottobre) del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio, il– parte dell’iniziativa “Turismo delle radici” – fa tappa ain occasione della Fit, Feria Internacional de Turismo. “Il Turismo delle radici è uno strumento di prioritaria importanza per rafforzare icon gli oltre 80 milioni die italo-discendenti. Nell’anno delle Radici Italiane nel Mondo, vogliamo celebrare i grandi traguardi dei nostri connazionali, partecipando ai maggiori eventi identitari delle nostre comunità” ha commentato, che ha evidenziato come l’iniziativa rivesta un valore speciale in un paese come l’, che ospita la più numerosa comunità diresidenti