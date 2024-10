Ancora rallentamenti sulla linea Roma-Napoli | si prevede un’altra giornata difficile per i pendolari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo il caos di ieri, la situazione non sembra migliorare per idella provincia di Latina. Anche oggi, mercoledì mattina, si registrano disagi lungo la tratta ferroviaria diretta verso, aggravando ulteriormente la condizione di chi utilizza quotidianamente il treno per recarsi al lavoro o all’università. Problemi a Itri: treno fermo per verifiche tecniche I disagi odierni sono stati causati da un controllo tecnico imprevisto su un treno presso la stazione di Itri, che ha determinato un rallentamento significativo della circolazione. L’interruzione è iniziata intorno alle 7:30, proprio durante l’orario di punta, colpendo duramente i viaggiatori che dipendono dal trasporto ferroviario per raggiungere la Capitale.