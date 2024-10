adidas ha appena rilanciato in sordina una delle scarpe preferite di Raf Simons la Ozweego Pro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nel 1996 è nata laPro. Conosciuta originariamente solo come, era stata progettata per essere una scarpa da corsa leggera ed era unaprime silhouette ad essere dotata della comodissima tecnologia di ammortizzazione Adiprene. Fu un grande successo e, anche se all'epoca i sequel diretti non esistevano nel mondoda ginnastica, fu rapidamente seguita dalla2 nel '97, dalla3 nel '98 e dalla4 nel '99. In pratica, se avevi l'nella tua collezione, avevi il meglio del meglio.Pro Core Black€150.00,Pro Core White€150.00,Quando finalmente arrivò l'anno 2000, però, le5 non arrivarono mai.annunciò che la linea era finita, una notizia decisamente triste. Ma se qualcuno avesse voluto riportare in auge la classica sneaker, sarebbe stato Raf