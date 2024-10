Verso una legge quadro per la ricostruzione | un impegno condiviso per il futuro dei territori colpiti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In una nazione caratterizzata da uno fragile e spesso colpito da calamità naturali, l’approvazione di unaper laè ormai una necessità non più rimandabile. Questo è il messaggio che emerge con forza dall’iter parlamentare che sta interessando il disegno digovernativo sulla “”, attualmente in esame alla Camera dei Deputati. Già da marzo 2023 la Commissione Ambiente della Camera ha avviato i lavori su questo importante provvedimento. Alle due proposte diparlamentari, le pdl Trancassini e Braga, si è aggiunto il disegno dipresentato dal governo, fortemente voluto dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci.