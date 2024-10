Ue altro stop al Green deal | proroga di un anno a norme deforestazione

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Commissione europea ha proposto unadi 12 mesi per l’attuazione del Regolamento UE sulla, una delledel. L’Esecutivo Ue ha pubblicato ulteriori documenti di orientamento e un quadro di cooperazione internazionale più solido per supportare le parti interessate globali, gli Stati membri e i paesi terzi nei loro preparativi per l’attuazione del Regolamento UE sulla. Alla luce del back ricevuto dai partner internazionali sullo stato dei preparativi, la Commissione propone inoltre di concedere alle parti interessate ulteriore tempo per prepararsi – si legge in una nota -. Se approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la legge sarebbe applicabile il 30 dicembre 2025 per le grandi aziende e il 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.